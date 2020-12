用來提振日本國內旅遊市場的Go To Travel(去旅行)振興方案,在疫情持續不斷增溫之際,一直飽受市場爭議。Go To Travel政策最新發展是,日本財務省11日表示,日本內閣已決定動用3856億日圓(37.1億美元)的緊急預算儲備,投入支持日本的國內旅遊活動。

據悉,在疫情蔓延下,日本47個都道府縣中,至少有35個要求居民盡量避免外出。但面對即將而來的月底新年假期,返家過節人潮也陸續出現。根據統計,日本國內10日新確診人數高達2810人,重度染疫患者亦達555人,雙雙均創新高。

35個都道府縣苦口婆心,呼籲老年人和慢性疾病者需多加注意外,也要避免群聚用餐,這種種動作就是不希望新冠疫情擴散。但日本財務省最新動作,是將動用3856億日圓緊急預算金,支持Go To Travel政策。財務省補充,預算金大部分支出將用於彌補去旅行政策不足預算。

日本財務省表示,假定該政策將延期至2021年6月底的話,政府會視疫情發展狀況隨時調整內容。

Go To Travel政策,當初是日本政府配合2021年東京奧運,加上幫助受到嚴重衝擊的日本經濟,所推出的緊急方案。因此,首相菅義偉於九月新就任時,強調抗疫與經濟發展並重,故一直未有取消Go To Travel作法。

分析師認為,菅義偉支持這項去旅行計畫,就像頭已經洗下去了,若不繼續砸錢一旦政策胎死腹中的話,豈不像搬石頭砸自己的腳一樣嗎。

(時報資訊)