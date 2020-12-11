迪士尼周四宣布Disney+串流服務已經吸引8680萬個用戶訂閱，並為該平台發布一連串令人驚豔的新策略，包括將新增《星際大戰》、國家地理頻道等超過50部電影與節目。

周四迪士尼盤後上漲逾4%，創下歷史新高。

CEO董事長暨前執行長Bob Iger表示，該公司新制定的策略主要著重於其成立約一年的串流媒體服務Disney+，而一切都有關於「重質不重量」，因為品質才能維持價值。

迪士尼召開今年的投資人大會，宣布Disney+串流平台用戶數達到8680萬，較截至9月底的7300萬個大幅增長，若加計Hulu與ESPN+串流平台，總總會員數達到1.37億。

該公司宣布，Disney+平台兩年內將推出星戰系列與漫威超級英雄系列各10部、共15部迪士尼與Pixar動畫，以及15部迪士尼與Pixar電影，以維持用戶成長動能。在新節目助功下，迪士尼預期到2024年，Disney+會員數將達到2.3億～2.6億個。

此外，迪士尼計畫將串流服務費用調漲1美元，為7.99美元。該公司預期虧損將在2021財年到頂，並在2024財年前實現獲利。

迪士尼11月中旬公布2020財年第四季（截至10月3日）財報，受新冠肺炎疫情打擊，整體營收年減23%，但受惠於強勁的串流平台業務，其營收表現仍然優於市場預期，且經調整後每股虧損為20美分，亦遠優於市場預估的每股虧損71美分。

該公司周四亦與美國有線電視與網路巨頭Comcast簽訂合作協議，Comcast未來將其客戶提供Disney+串流服務。

(時報資訊)