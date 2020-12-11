福灣巧克力2019年贏得ICA世界大賽冠軍。（福灣提供）

福灣巧克力因過往性騷擾案件被網友起底、發動拒買，使多家與福灣聯名合作的商品同時切割下架，該事件也點出了品牌聯名的缺失與風險，近年台灣品牌大玩聯名，從運動時尚延燒到食品通路。部分業者也表示，聯名的確帶動話題商機，大部分也帶來業績的增長，福灣事件應是個案，不會影響到未來的聯名計畫，但對合作廠商將會更謹慎，除了食安與產品形象外，更會調查高階管理者的「私德問題」。

資深產品行銷兼社會觀察家劉人豪表示，在資訊暢通的年代，企業確實該提高網路風向敏銳度，這次的福灣風波，各品牌陸續發表聲明應對，在公關危機處理相當得宜。聯名合作是時代趨勢，牽涉到不僅基礎食安問題，更涉及消費者情感面，而通常聯名能夠帶動加分效果，例如產品標榜説有加米，跟產品裡面有加台梗九號米，兩者就有差異。

資深行銷兼社會觀察家劉人豪。（本人提供）

再者，近來食品業聯名以原物料產地、異業合作訴求為主，像是全聯的甜點品牌WeSweet，便擅長透過原物料品牌的聯名操作，帶動整體全聯甜點營收成長；另洋芋片、飲料類型就擅長異業合作，像是樂事、聯華、泰山等，能吸引兩個品牌粉絲的目光，進行「會員互導」的效果。

劉人豪強調，品牌之所以會聯名，合作對象的「知名度」絕對是首選，也讓品牌去跟消費者傳達「我合作的對象都是可靠的」，所以合作對象的私德問題，也絕對務必列入考量。品牌經營本就是種消費者感受，感受是很細膩的，超越產品定價、原物料選用等，就像開名車的人不見得是因為用料實在、比較安全，更多的是尊榮感。

連鎖咖啡業公關Jack表示，其實聯名還是會出現反效果，如果產品難吃難喝，也會招來消費者或網路的批評，但對品牌的實際傷害不大，頂多下架就過了，一般特別要注意的是食安問題，其他部分還好。這次福灣風波也震驚不少業者，若每次聯名都要去打探「你家老闆品行如何？」也較為難行銷單位，但經過此事件，也可以看出消費者對於個人道德問題的批判，有時也大於產品本身的品質問題。

(中時 )