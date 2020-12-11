2020年受疫情影響，台南坐擁豐厚文化底蘊結合觀光能量，已成國內觀光品牌保證，今年古蹟景點創營收歷史紀錄，預估突破1．8億元，觀光人次下半年回溫逾200％、遊客增2倍，居六都第一。台南市長黃偉哲說，面對變局一年，產業、觀光旅宿上半年都苦哈哈，但台南不躁進、穩步致遠，觀光人次、訂房率創新高，未來會持續用文化力、新創力展現新風貌。

台南市長黃偉哲今日選在啟用在即的台南市圖書館新總館舉辦「魅力城市」年終記者會，由文化局、觀旅局、原民會、客委會及民政局等局處首長簡報整年成果，從文化領航與觀光帶頭，打造族群共榮和眾神護佑的城市魅力。

文化局長葉澤山表示，黃市長上任後，從文化建設串聯地區發展，斥資逾3億元加速整建新化演藝廳、歸仁文化中心、永康社教館等地方場館，新總圖將在1月2日開幕；新推6款創意紀念商品助攻，讓古蹟景點營收突破1．8億元，並透過「龍崎光節－空山祭」、「月之美術館」等藝術計畫，帶動地方創生。

此外，今年台南「無形文化」為全國之最，5人獲選文化部「人間國寶」；影視補助帶動城市行銷，影片奪下1座金馬獎和7座金鐘獎，府城含「金」量飆升。

「台南觀光重質也重量，玩不膩！」觀旅局長郭貞慧運用文化資源帶動觀光市場成長，揮別上半年疫情影響，下半年觀光遊客人次增加2倍達201％，旅宿業者與去年同期相比也新增數量91家，雙雙創下六都第一。

「將軍吼」和「將軍火」音樂節吸引逾12萬人次參與，「城市音樂節＆森山市集」帶進10萬人次、2億產值，而全球唯三城市舉辦的「Pokémon GO City Spotlight」台南一日快閃，湧入逾10萬玩家；「大魚的祝福」接棒舊魚市場改造而成的「大海的寶物」藝術牆，持續點亮運河沿線觀光。

原民會及客委會主委尤天鳴表示，今年全力再現台南市原住民及西拉雅風華，搭配剛成立的客委會推廣客家文化，讓族群共榮增添多元化魅力。未來將打造原住民創意中心，建立南台灣原住民族產業通路據點，預計2022年5月完工。

民政局長顏振標說，台南寺廟數量居全國之冠，擁有62項與宗教相關文化資產；作為民主聖地，台南早在2012年率先宣布每年4月7日為「言論自由日」，今年持續透過公私協力在傳統信仰基礎之上，守護「自由的重量」。

(中時 )