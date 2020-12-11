出門在外遇上恐龍父母，實在是令人無奈。微博主「方0十八」10日轉發網友爆料，該網友為一對情侶，情侶表示去餐廳吃飯時，遇上一位隨意打開廁所門的小屁孩，向小孩的母親反映，反遭其母怒罵「你這麼大的女生了還怕看？你是比別人多長了一根嗎？」讓女方直接氣哭，影片一出後也在網上掀起論戰。

微博主「方0十八」10日接獲網友爆料，男網友表示，日前和女友前往一間餐廳用餐，入內用餐時有2位6歲的小孩非常吵鬧，一旁的家長卻顧著吃飯，完全放任。事後女友因內急前去上廁所，該餐廳的廁所一共有兩間，湊巧兩間都無人使用，於是選擇了其中一間進入。

未料，卻在進入沒多久，外頭傳來小孩子的聲音詢問「有人嗎？」女子聽到呼喊也立刻大聲回應「有人」，但下一秒廁所的門仍舊被打開，而開門的正是剛剛吵鬧的小孩之一，小孩甚至睜大著雙眼，帶著惡作劇般的戲謔微笑，死命地盯著如廁中的女子。

女子受到驚嚇便大吼，隨即將廁所門關上，回位置後立刻向男友說明，男友氣得立刻向小孩的母親反映，但小孩的母親面對質問卻理直氣壯地回應：「你這麼大的女生了還怕看？你是比別人多長了一根嗎？」、「你跟個6歲男孩計較什麼」，話一出讓女子受到二次傷害，直接當場氣哭。

文發出後，微博上全氣炸，不少大陸網友留言大罵，「對小孩他媽說：都當媽的年紀了，你不如就當眾給大家表演個餵奶吧，反正都這麼大個女的了」、「市井潑婦的概念就是大聲有理」、「這女的是腦癱？你不怕看你就當眾把衣服脫了給大家看看你的裸體吧，這麼沒素質的媽媽教出沒素質的小流氓一點都不奇怪」。

(中時新聞網)