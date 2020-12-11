【政新鮮】謝長廷驚爆返台「接大位」？ 她怒譙蘇謝「討厭不分上下」

駐日代表謝長廷日前返台述職，拜會總統、立法院長等政府官員行程滿檔，資深媒體人陳揮文斷言他下一步將取代蘇貞昌接閣揆引發熱議，對此台北市議員游淑慧接受《中時新聞網》訪問狠酸，「蔡英文不要再『請鬼拿藥單』，台灣民眾討厭蘇貞昌跟謝長廷的程度是不分上下」，民進黨應該不至於到都沒人才的地步。

游淑慧指出，這一次謝長廷從日本返台，是因為看蔡政府鬆綁了美萊豬進口限制，昔被批是「助」日代表的他覺得沒面子，所以在反核食公投兩年效期屆滿之時，特地回來幫日本遊說跟施壓，游淑慧認為，謝長廷真的是一個非常不及格的駐日代表，每次回來沒有一次是告訴我們，他為台灣爭取到什麼，不管是漁權、釣魚臺的權益等等，痛批「他在日本幾年，我們就被日本欺負幾年，所以我希望他還是趕快回日本，永遠不要再回來了。」

台北市議員 游淑慧（攝影／邱子軒）

話說回來，游淑慧還是奉勸總統蔡英文應該要趕快換行政院長，原本前半年政府靠著防疫，整體民調拉升到史上新高，但到現在也不過短短的幾個月，就被蘇貞昌敗光光，整天胡說八道亂講話，游淑慧研判「蘇貞昌之所以敢這樣，是因為他沒有明天，沒有下一步」，所以他喜歡說什麼就說什麼，並指出政治人物只要有未來，都會顧慮自己的形象，但對蘇貞昌來說，他已經70幾歲了，當到行政院長算撿到的，因此他根本不管民意是什麼，這樣的人當一天閣揆，對台灣都是災難。

(中時新聞網)