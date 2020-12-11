中天新聞台將於午夜0時起下架有線頻道，國民黨立委李德維今質詢行政院長蘇貞昌時，戴上黑口罩及播放黑底白絲帶的投影片，哀悼言論自由已死。（林縉明攝）

國家通訊委員會（NCC）不予中天新聞台換照，中天新聞台被迫於12日午夜0時起下架，國民黨立委李德維今立法院質詢行政院長蘇貞昌時，戴上口罩一分多鐘，並播放奇異恩典（amazing grace）及黑底白絲帶的投影片，上面寫有「言論自由已死」，用無聲抗議政府強制關閉中天新聞台，侵害新聞自由、言論自由。

NCC日前駁回中天新聞台換照申請，中天新聞台執照將於今日凌晨零時到期，被迫暫時從52頻道下架，民進黨前立委林正杰昨抨擊，從沒想過有政府會關掉新聞台，民進黨正在做民主倒退的事。國民黨今也舉行「捍衛新聞自由 全民監督政府」國際記者會，哀悼台灣即將消失的新聞自由，呼籲美國國務院、「自由之家」應正視蔡政府關閉新聞台、打壓言論自由的作為。

蘇貞昌今再度前往立法院繼續進行施政總質詢，李德維質詢時指出，今天是中天新聞台關台的日子，大家對於言論自由新聞自由非常注重，因此質詢最後一分鐘，戴上口罩對NCC及行政部門作法表達不滿。

李德維除戴上黑口罩，並在投影幕播放白絲帶及「言論自由已死」投影片，搭配歌曲奇異恩典（amazing grace），場面凝重哀戚，過程中蘇貞昌面無表情。李德維說，這件事情請院長好好想想，民眾為什麼這麼不滿意。

(中時 )