史上最大陣容《火焰之舞》12月15日到彰化演出！磅礡踢踏聲聲直擊人心，11日在縣府廣場暖身先演幾分鐘，掀起震撼。（吳敏菁攝）

史上最大陣容《火焰之舞》12月15日到彰化演出！磅礡踢踏聲聲直擊人心，11日在縣府廣場暖身先演幾分鐘，掀起震撼。（吳敏菁攝）

史上最大陣容《火焰之舞》12月15日到彰化演出！磅礡踢踏聲聲直擊人心，11日在縣府廣場暖身先演幾分鐘，掀起震撼。（吳敏菁攝）

史上最大陣容《火焰之舞》12月15日到彰化演出！磅礡踢踏聲聲直擊人心，11日在縣府廣場暖身先演幾分鐘，掀起震撼。（吳敏菁攝）

近百位舞者的磅礡場面，全球好評的踢踏舞劇，今年12月，火焰熱潮再度回歸！以精湛的踢踏舞技及近百位舞者組成壯闊場面的《火焰之舞》繼2018年後5度訪台！這次在彰化縣政府支持下，12月15日周二晚上7時30分首次前來彰化縣立體育館演出，11日在中庭暖身短短幾分鐘震撼演出，所有人都屏息了，舞罷掀起了驚呼，動感的踢踏舞步如在心田擊鼓，充滿力與美。

縣長王惠美表示，今年因受新冠疫情影響，舞者來台前，都要經過重重文件申請與篩檢過關，相當不容易，這次演出現場搭設3層舞台超震撼視覺享受，百位舞者舞步整齊劃一，加上富含爆發力的壯闊場面，將驚豔全場。鄉親不要錯過這次機會。

《火焰之舞》被認為是愛爾蘭踢踏舞王麥可佛萊利舞蹈生涯中的經典巨作。 1998年海德公園首演最初是為麥可佛萊特之前的節目《舞王》的一次性表演而去創作的。於1998年7月25日於倫敦海德公園一個開放式可容納約2萬5000人的舞台場所首演，節目以麥可佛萊特的獨奏《火焰之舞》為基礎。近年還加入《舞王2：危險遊戲》元素，科技感十足，可謂是一場精彩又經典的視覺饗宴！

《火焰之舞》12月展開環台巡演，愛爾蘭踢踏舞舞者抵台隔離期間，為了維持最佳狀態，每天都要透過視訊連線排練舞步，每位舞者有各自健身菜單。《火焰之舞》舞者James Keegan：「我們透過會議軟體及視訊方式，90位舞者彼此頻繁連線練習，做瑜珈、體能與高強度間歇式訓練等，各種方式來保持體能最佳狀態。」為了感謝所有支持的台灣觀眾，舞團首次造訪彰化，讓鄉親感受這場經典的視覺饗宴！

《火焰之舞》是場踢踏藝術最華麗的結晶！11日短短幾分鐘在縣府揭開序幕，點燃了震撼，彰化縣文化局表示，相關購票訊息可洽：寬宏售票、全國萊爾富、OK便利商店查詢。

(中時 )