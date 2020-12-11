受到太平洋高壓異常強烈影響，今年梅雨季結束較早、颱風也鮮少影響到台灣，經濟部與農委會日前已宣布明年嘉南地區1.9萬公頃灌區停灌，外界持續關注桃竹苗中是否會跟進，對此，農委會副主委陳駿季表示，目前桃園的部份仍持續期待，但新竹、苗栗、台中不太樂觀，如換算成雨量，「至少還要300毫米才夠」。

陳駿季今天上午出席「中華民國農學團體109年聯合年會論壇-「5G農業時代」活動」。

陳駿季受訪時表示，目前的水庫量仍無法滿足水稻的生育期所需，目前最擔心的是種到一半沒水是最糟糕的情況，目前還在期待桃園地區的降雨，但苗栗的永和山水庫、明德水庫幾乎見底，台中的鯉魚潭水庫與德基水庫也不太樂觀，目前評估北部地區要2.3億噸的水量，但目前總共才約1.2億噸，相差近1億噸，換算成雨量至少要300毫米的雨量。

農委會農水署署長蔡昇甫表示，目前的趨勢來看，桃園有望好轉，但竹苗依舊嚴峻，主要是因為桃園市的集水區有有效降雨，但新竹、苗栗降雨較少所致，而台中市則因在前面2至3周幾乎沒有有效降雨，仍待觀察，目前估計約會在12月下旬公布此區域是否會停灌。

(中時 )