政府將開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，讓不少民眾相當擔心，北市府11日透過《北市食品安全自治條例》，公告連鎖超商、超市及大賣場設置不含萊劑專區及肉品進口商強制自主檢驗，豬肉製品管理能夠溯源、明白標示，消費者可自由安心選購。

市府今舉辦公開透明show出「萊」，公告北市通路賣場設置不含萊劑專區，台北市副市長黃珊珊表示，美豬可能會有3種型態，包含完全未使用過萊劑、曾使用過萊劑，還有可能經代謝而未檢出，受中央政策影響，檢出但未超標的豬肉，可能和未使用或未檢出萊劑混在一起。

黃珊珊指出，既然中央沒辦法統一，從市府轄管的進口商及通路端開始加強，北市自治條例雖然有「零檢出」，但能要求廠商做標示，因為可能沒辦法要求標示零檢出，至少可要求標示是不含萊劑。

她說，明年1月1日開始實施強制北市進口商做到萊劑自主檢驗並提出報告，經輔導後，7月1日起要求全部強制加入食材登錄平台。

通路商部分，黃珊珊表示，明年1月1日開始，所有通路商須清楚標示不含萊克多巴胺的專區，也就是說，必須要採取張貼、懸掛、黏貼標籤來標示，這個專區是不含萊克多巴胺的豬肉，不含就是未使用及檢驗報告未檢出，至於檢出未超標是不可以放在專區。

黃珊珊說，末端的食品業者管理是由公而私，北市學校還有校內熟食部，營養午餐在10月底已全面換約，公有場館使用國產豬的合約在11月底也都完成換約，確定北市所有學校、公有場館全部使用國產豬。

她還說，產後護理機構、月子中心，全部都已公告自主使用非萊豬，另所有餐飲業者跟相關零售業，都必須到食材登錄平台進口肉品業者的專區，把檢驗結果、檢驗報告全都露出，做到讓人民安心，有自由選擇權利。

(中時 )