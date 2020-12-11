7-11未來科技商店「X-STORE 4」首度進駐台中，並首創肖像聯名複合營運，將場景體驗、智能零售結合，可體驗新式智能標籤（RFID）、高速5G網路結合AR肖像互動等未來智能科技，藉由複合、聯名、智能3大策略，重新定義座位經濟，打造溫暖的智能零售體驗。

其中該店與中華電信合作， 以高速5G與AR技術結合，呈現實境體驗零售場域，透過2台85吋大尺寸螢幕，可與三麗鷗家族肖像一起踢球、跳繩，讓整個門市變成智能趣味遊樂場。

7-11 X-STORE 4，獨家販售「OPEN！家族X Sanrio三麗鷗」聯名肖像周邊商品。（7-11提供）

X-STORE 4並首度使用「新式智能標籤（RFID）」，門市商品都貼上量身訂製的OPEN新式智能標籤，消費者只要將商品放置於自助結帳區，就能秒速結帳，並可使用7種支付工具。X-STORE 4汶昇門市：台中市北區中清路一段102號。

另一方面，全家邁向科技零售業，繼科技概念1號店、2號店做為科技設備實驗場域，全家在今年7月展開「科技簡配店」的新型態店型測試，只要是會員都可刷會員條碼進入。全家表示，科技簡配店坪數只需約5-8坪，其核心概念為店舖延伸，因此只要空間、距離適合，消費者有需求皆能展店。在商組部份，仍需依商圈特性而定，觀察目前的智能咖啡機、自助結帳機、乃至於正在測試的智能微波爐，已可滿足一般的消費者商品需求，目前已有數家企業洽談中，其中不乏人數3-4000以上的商辦大樓。

(中時 )