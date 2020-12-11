調查局資安站副主任劉家榮這次成了假公文被冒名的受害人。（張孝義攝）

泰國反政府抗爭如火如荼，海外社群網卻傳出一份調查局給總統府的「研討與美國推動泰國民主革命」假公文，調查局資安站溯源調查發現，這份假公文出自大陸網軍「帝吧」之手，甚至有劉姓、尹姓的台籍人士赴大陸接受網軍訓練，轉貼泰國革命的假公文，已將2人移送花蓮地檢署，檢察官複訊後諭令限制住居及出境出海。

調查局強調，這份假公文訊息嚴重誤導民眾、有危害我國際形象之虞，顯見中共已擴大假訊息認知作戰，調查局為正視聽，遏止不實訊息影響政府威信及公共秩序，已經展開偵辦並鄭重澄清。

調查局指出，假公文的訊息，是以調查局資安工作站副主任劉家榮名義，偽造調查局公文發函給總統府秘書長李大維，聲稱欲探討我方與美國以網路協同作戰，推動泰國民主革命之相關策略。

調查局溯源調查，這個訊息是一推特用戶「พระอาทิตย์」於年11月20日，在推特個人頁面發布，除以泰文指責「台美介入泰國內政，造成泰國社會分裂」，更附上多張假調查局公文照片，以取信他人。

同時，推特用戶「พระอาทิตย์」發布這則假訊息後，立即有其他推特用戶轉貼分享、提高聲量，經調查局調查，這些用戶過去曾多次以簡體字發表與中共有關的貼文與留言，甚至將該假公文翻譯成英文版散布。

調查局交叉比對分析，發現這份假公文事件應是中共網路水軍集體操作，藉泰國用戶名義發布假公文訊息，捏造我國與美國聯合介入泰國內政，以破壞我國外交關係及國際形象。

至於劉、尹2人，調查局發現他們在2019年8月就到大陸接受網軍訓練，在二合一總統大選及新冠肺炎疫情蔓延期間，都曾有散布關於選舉不公及新冠肺炎疫情等假訊息；調查局報請花蓮地檢署指揮，動員資安站、國安站及花蓮縣調查站，兵分7路搜索花蓮、新北等地及約談尹、劉2人到案，移送花蓮地檢署，檢察官複訊後諭令限制住居及出境出海。

(中時 )