安平級巡防艦今天交船首艘「安平艦」，並為第2艘「成功艦」命名下水。總統蔡英文今天出席典禮致詞表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」正如期、如質、順利，甚至超前推展，將打造超過百艘國艦國造艦艇，除了帶動台灣造船產業的發展及升級，新艦艇的加入，也更加展現海巡執法的魄力及捍衛藍色國土的決心。

蔡英文致詞時首先感謝所有參與造船工作的夥伴，因為他們的投入，海巡同仁才能很快擁有更新、更好的艦艇。她也肯定海巡的弟兄姊妹在Facebook上很受到矚目，任務執行的效率與魄力，讓國人相當有感。像是前一陣子，馬祖限制水域的周遭出現了大量違法抽砂船，並且不時越界，海上密密麻麻的畫面，震驚了許多人。幸好海巡署明快處置，派出兩千噸級的「新北艦」前往支援，以高壓水砲強力執法，短時間內就將狀況解除，這就是海巡署「巡弋八方海疆」的決心。

蔡英文指出，面對離島地區嚴重的越界抽砂問題，我們的態度很明確，海巡署將持續派駐大型船艦，該取締就取締，絕不寬貸。同時，我們更要加快速度，全力推動前年開始的「籌建海巡艦艇發展計畫」，讓所有第一線執法的同仁，都能有性能更好、更安全的船艦，來執行國人所期待的任務。從剛才的報告中我們知道，計畫的執行是超前的，她也特別感謝同仁們的努力。

蔡英文強調，為期10年的「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計打造超過100艘艦艇，從4千噸級的救難艦，千噸級、百噸級的巡防艦，再到巡防艇都有，而且最重要的，這些艦艇都將是國艦國造，能帶動台灣造船產業的發展和升級，「海巡艦艇的發展計畫，正如期、如質、順利，甚至超前推展當中。」

蔡英文說，今天交船的「安平艦」和35噸級巡防艇，以及即將下水命名的「成功艦」，比起過往相同噸位的艦艇，不論是在速度上，還是功能上，都更加優良，充分表現出台灣造船業的技術實力。特別是在「安平艦」上，也納入了海軍部分設備，並具有「平戰轉換」的特性，必要時能立刻轉換成國防的重要戰力，這也代表在加強海巡執法能量的同時，國防的力量也會更加強化。

(中時 )