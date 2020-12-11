國民黨台北市議員王鴻薇公布台北市研考會所做、北市藍綠政黨支持度最新（10月份）民調，台北市國民黨支持度為18.1%，民進黨則為15.7%，這是今年1月所做的民調以來，民進黨第一次輸國民黨、出現「死亡交叉」。

王鴻薇今在臉書發文表示，這是台北市府今年一整年，逐月統計台北市藍綠兩黨支持度的民調數據，從中可見，過去所謂台北市深藍的印象早已是過去式，一整年民進黨的支持度幾乎都遠高國民黨。

依王鴻薇秀出的民調圖表中可發現，從今年1月以來，民進黨在台北的支持度都高於國民黨，最高支持度甚至還突破20%，反觀國民黨一直都在12%-16%間徘徊，但9月過後，民進黨民調直直滑落到15.7%，國民黨緩步上升到18.1%，藍綠政黨支持度首度出現交叉情形發生。

台北市研考會公布的民調。（圖片摘自王鴻薇臉書）

王鴻薇坦言，但在今年9月開始，民進黨一連串萊豬爭議、中天關台，終於引起民怨，第一次出現國民黨的黃金交叉，同時也是民進黨的死亡交叉！十年河東十年河西，國民黨還是要戒慎恐懼，繼續監督執政黨，為人民權益把關。

不過，王鴻薇也強調，自己還是很反對北市府用市政資源進行政治調查，但是數據就是數據，國民黨台北市民調出現黃金交义。

(中時新聞網)