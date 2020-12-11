為了籌資，電信業者日本電信電話（NTT）已對規模高達1兆日圓，約96億美元的債券進行定價，同時，這也是日本國內信貸市場有史以來，最大一筆發債規模。

承銷商之一SMBC日興證券(SMBC Nikko Securities)表示，NTT分四次出售了這些債券，後續所得收益將為子公司NTT Docomo提供投資彈援。

NTT會發行四張鉅額公司債，其實是根據市場投資者需求並量身打造的，經考慮後才增加發行量，達到總金額1兆日圓，同時寫下日本金融市場之最。

由於NTT公司債享有較高收益率，市場參與相當踴躍。根據SMBC日興證券計算，最後申購需求約為2.44兆日圓，達NTT此次1兆日圓公司債發行量約2.4倍。其實當初NTT發債規模僅一半約5000億日圓，但好評不斷下，7日才增至1兆日圓。

從11月開始，日本公司就有一連串大規模發行公司債活動，包括7&I控股(Seven＆i Holdings)3500億日圓，還有軟銀的1200億日圓。分析師認為，因為日股已漲太多，未來獲利空間恐怕有限，故很多市場投資人選擇賣出股票轉戰債市。

(時報資訊)