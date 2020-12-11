昨日（10）晚間21時19分，宜蘭東方27.2公里海域發生芮氏規模6.7強震、全台逾半縣市最大震度達4級，搖晃近1分鐘，國家級警報大響，根據中央氣象局統計顯示，是近9年最大震。民進黨立委賴品妤也在深夜發出一張「晃到」的照片，因手震造成人影不斷「疊加」的奇特畫面，讓網友驚呼連連。

賴品妤昨日深夜在臉書發文，僅寫著「晃到」二字，並附上一張自己身著黃黑格子大衣、手持黃色物體，睜著眼睛蹲地向右手邊看的照片；特別的是，照片中賴的身影因手震關係，呈現「疊加」狀況，乍看之下彷彿有「分身」一般。

此文一出，獲得超過1.1萬個讚、322則留言與55次分享。網友紛紛留言：「不是說不可以在霍格華茲以外的地方使用影分身嗎」、「原來委員會段譽的招式」、「輪擺式位移攻擊？」「議員質詢的能力會隨參選人而改變，這位顯然有殘影」、「殘像拳」、「我以為你要發功了」、「這張照片準備多久了」、「表情總是有戲，很可愛」、「好模糊」。

賴品妤也在留言處向大家問候：「請各位朋友報一下平安。」網友們則熱烈回覆：「大同區平安」、「宜蘭平安」、「台中平安」、「瑞芳區平安」；有人表示：「我比較擔心地震過後再下雨猴硐會不會又山崩，再請委員關切了。」賴也親自回覆這名網友：「這是一定會關切的。」

(中時新聞網)