羅志祥（小豬）2年前砸2.7億購入內湖區金湖路「文心AIT」2戶，並有意在頂樓加蓋露天空中游泳池，而開始動工後，卻引爆住戶反彈後暫時停工，建管處日前派員前往會勘屢遭拒，北市建管處表示，今再次入內勘查後確認後，目前已由違建人自行配合拆除中，僅剩部分墩座尚未拆除。

小豬2年前在內湖區金湖路「文心AIT」豪宅砸2.7億大舉購入2戶，羅志祥傳出有意在頂樓蓋露天空中游泳池，物業管理公司直到開始動工後才發現，緊急喊卡。

建管處表示，經建管處函文該住戶配合領勘，已於109年12月11日入內勘查後確認，該增設游泳池面積約為14.82平方公尺(5.7m＊2.6m)，目前業已由違建人自行配合拆除中，僅剩部分墩座尚未拆除。

羅志祥豪宅偷蓋用池，建管處今日入內勘查後，目前已由違建人自行配合拆除。（北市建管處提供）

建管處強調，建管處勘查人員現場已要求依切結內容於12月30日前全部拆除完畢報驗，若未拆除將即依規定執行強制拆除，且收取拆除費用。

(中時 )