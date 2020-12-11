台東縣政府在知本溪出海口規畫161公頃的太陽能光電園區，當地卡大地布部落在日前聲請停止執行，台北高等行政法院於1日裁准；部落3大家族頭目帶領部分族人11日前往縣府陳情，要求縣府及廠商放棄上訴，撤掉光電案，對此縣府回應仍在履約中但尊重部落意見。

知本光電開發案引發爭議，部落3大家族拉罕（頭目）帶領部分族人11日上午前往縣府陳情，族人在縣府大門廣場前拉起布條表達訴求，警方擔心陳情過程會有突發狀況，派遣警力四周警戒維護秩序，由參議劉榮堂代表縣府接受陳情書。

羅法尼耀家族代理拉罕、議員陳政宗說，縣府從選址、招標到諮商同意程序，就是一連串錯誤，且縣府光電案設計與做法早已落伍，部落絕對不會接受，希望縣府和廠商放棄上訴，尊重部落主權，撤掉光電案，還給部落正常生活。

而瑪法琉家族拉罕林文祥表示，知本光電案已造成部落紛爭不斷，看在他眼裡，實在很難過，高等行政法院裁定開發案中止行政程序，代表著法院也能夠理解尊重部落主權自決，包括傳統文化狩獵及耕種權益，這是部落的勝利。

對此，縣府回應，雖然部落訴求獲台北高等行政法院裁定停止執行，但該案契約仍在依約履行中，縣府不得片面終止或解除契約。而部落表達的意見，將予以尊重，並強調在尊重部落及兼顧環保前提下，會依法依約辦理。

縣府財經處指出，知本光電園區案在2019年已獲部落會議同意，原計畫高度開發已改為低度活化，正在向經濟部能源局籌設許可，1日得知台北高等行政法院裁定消息後，已洽能源局了解情況。對於部落的意見和聲音，縣府給予尊重。

據了解，台東知本光電園區是過去捷地爾開發案地點，原有226公頃用地，縮減後仍有161公頃，從捷地爾案規畫迄今已閒置35年，淪為廢棄物丟棄場域。縣府於2017年在知本溪出海口規劃開發太陽能光電園區，引起部落及環保團體關注和抗議。

(中時 )