20201210《旗開得勝》想紅得靠她！王牌經紀人調教藝人特殊愛好過程大揭密！

知名經紀人何鎧伃（KK）曾帶過吳宗憲、郭書瑤（瑤瑤）、小鐘、NONO等人，最近她上節目分享身為經紀人多年的工作秘辛，她過去曾帶天后蔡依林的前男友錦榮，但因當時錦榮中文還沒有很好，兩人語言不通無法交心，讓她很挫折，她也為曾陷大罵風波的「乃哥」徐乃麟說話，強調乃哥看起來兇是因為要控制時間，讓大家準時下班，其實許多工作人員都很喜歡他。

KK最近上張啟楷主持《旗開得勝》分享身為天王天后背後推手「經紀人」工作的心路歷程，如今擁有自己經紀公司的她，旗下藝人有郭彥均、「小煜」楊奇煜，問若有網友想當藝人該怎麼做？KK分享現在資訊很發達，建議可以將自己的照片或自拍才藝影片寄到公司信箱，他們會審核過濾，若認為有潛力就會邀對方來公司照相，接著讓對方上課進入培訓過程。

何鎧伃讚NONO反應快。（圖／旗開得勝）

KK強調，現在雖是2020年，還是有不少有星夢的年輕人被騙，她表示若有經紀公司找人拍照，卻喊價要收錢，「只要是叫你一開始就要付錢的公司，一定都是很奇怪的公司」，呼籲大家不要上當被騙，真正的經紀公司因為要栽培新人，成本都是自行吸收。

何鎧伃分享挑選正派經紀公司的方法。（圖／旗開得勝）

身為經紀人多年，KK分享早年最受挫的經歷是帶錦榮，因語言不通需要靠翻譯，所以很難交心，帶過最貼心的藝人則是小煜，她也分享帶NONO、小鐘私下的眉眉角角，說到乃哥更是大讚他大方、為工作人員著想，欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)