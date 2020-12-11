搜救隊伍半夜抵達沿海林道3公里處，碰上強震，導致山林落石有崩塌之虞。今天亮，找路徑腰繞。（花蓮消防局提供／王志偉花蓮傳真）

一支5人登山隊伍，4日入山縱走奇萊東稜，其中66歲劉姓男子昨下午在沿海林道因肢體無力滑落墜谷，向花蓮縣消防局求助，救難人員深夜入山卻遇上昨晚地震，林道有崩塌之虞，先就地紮營。今天上午空勤直升機出勤，因雲層過厚無法執行，目前由地面部隊持續挺進搜救，預計中午可接觸傷患。

消防局確認，這支5人登山隊有向太魯閣國家公園管理處申請入山證，4日上山，原定9日下山，不過劉姓男子與妻子腳程較慢落後，領隊報案兩人失聯，幸好後來領隊在原地等待，劉姓夫妻跟上隊伍。

不料昨天下午3時30分，消防局再度接到求救電話，指劉姓男子在沿海林道3.8公里流龍頭往上約1公里處，因肢體無力墜落。劉妻在現場呼喊，劉男有回應，請妻子下山求援，但無法確定墜落深度。

花蓮縣消防局第一大隊立即集結太管處、國家公園警察隊等，第一梯次5人先從太魯閣國家公園的岳王亭進入登山口，第二梯次4名消防人員昨天下午5時50分接續上山支援，但搜救隊伍半夜抵達沿海林道3公里處，因昨晚強震，導致山林落石有崩塌之虞，加上天雨路滑有墜落風險，決定就地紮營，今天天亮後，再找路徑腰繞。

同時也請空勤總隊協助，今天上午9時出動直升機飛往3.8公里處，但是現場雲層過厚無法執行，因此再增援第三梯次出動，目前由地面部隊持續挺進，預計中午時分可以接觸到傷者。

(中時 )