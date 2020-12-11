具有「生醫界奧斯卡獎」美名的生策會國家品質標章（SNQ）頒獎典禮10日於台大醫院國際會議中心登場；受到covid-19新冠病毒影響，典禮中最受矚目的即是「防疫認證」類別，台塑生醫今年一口氣拿下3項SNQ防疫認證，成為防疫類別中獲最多認證的廠商。

台塑生醫副總劉慧啟強調，除打造全系列抗菌產品（另含抗菌護手霜、洗衣精、沐浴乳等）；對榮獲雙健字號的樟芝人蔘滋補液、薑黃悠甘養生純液等，增強人體免疫力的保健食品開發也積極推展；近日更投入「新冠病毒中和抗體檢驗試劑」開發，未來可搭配疫苗開發作為疫苗有效性驗證與未來推動「免疫護照」使用。

生策會國家品質標章（SNQ）今年認證包含醫療保健器材類、長照類、藥品類、營養保健食品類、防疫產品類、醫療週邊類及化粧品類等7大類，申請案件相較既往增加1.5倍。

台塑生醫表示，2017年即以「Drs Formula抗菌防護噴霧」取得SNQ防疫認證，為市場上第一支通過防疫認證的抗菌噴霧，今年再以同品牌Drs Formula旗下洗手乳，包含「抗菌洗手乳」、「抗菌淨味潔手乳」、「燕麥柔膚潔手乳」等全數取得防疫認證。從生活環境到肌膚清潔，設計天然有效、且符合安全品質標準的抗菌產品。

劉慧啟指出，台塑生醫董事長王瑞瑜勉勵「集結集團內豐沛且頂尖的產醫學資源，轉化為各項守護國人健康的產品」。獲得認證之商品在市場已累積銷售逾百萬瓶，具一定消費者口碑與市場認可，但透過SNQ強調的Safety and Quality品質與安全，讓產品在開發過程中的科學實證、嚴謹品管、效性檢驗及對環境無害得到最高規格的檢視與肯定。

(工商 )