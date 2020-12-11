陳彥允明將在新北歡樂耶誕城的「巨星耶誕演唱會」獻唱，未料昨深夜他竟在IG限時動態分享踹共享機車WEMO及GoShare的影片，影片中機車重摔翻覆、車廂裡的安全帽彈出，他今一早雖已將影片移除，仍被網友備份存下，遭批「超有病」、「這是共享機車，很多人要用，竟然做那麼沒品的事」；對此，陳彥允的今經紀人表示：「陳彥允做了最不良的示範，在此先給社會大眾道歉，除了目前必須要完成的工作外，將會暫停一切的演藝工作，讓他深切反省。」

(中時 )