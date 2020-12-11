連勝文今天在臉書透露，已針對三立電視台「新台灣加油」節目中，有關他「在中國投資並炒作疫苗是買辦宣誓效忠」及「賣大陸疫苗抽成」的假新聞，向NCC檢舉，「就在中天關台這一天，讓社會大眾看看NCC是否對我們的檢舉不理不睬」，甚至按照民進黨「雙重標準作業程序」，頒發「功在黨國」的獎勵予民進黨所豢養之鷹犬，請大家拭目以待。

連勝文不滿參與「新台灣加油」錄影的名嘴及該節目相關工作人員，對他在臉書發表的新冠肺炎疫苗言論，影射他持有中國疫苗廠商股份，是在為連家在中國的醫療買辦利益。他不僅澄清與節目上所指稱的「香港金衛醫療」毫無關係，也痛批該節目用假新聞抹紅、惡意扭曲他的發言，除向NCC檢舉，也提起刑民事訴訟。

連勝文日前就強調，他根本就沒有稱讚中國大陸疫苗好，或鼓勵大家去施打大陸疫苗！台灣現在根本也不可能進口大陸疫苗，這是假議題！他只是問，如果外國人或台商打了大陸疫苗，台灣要不要承認他們的效力？而他也申明，台灣只要有「有效」疫苗，不管是國外還是國產疫苗，重點就是「有效」，他一定會去施打。

國民黨智庫副發言人錢震宇表示，NCC日前稱中天新聞台沒有查證製造假新聞，不予中天新聞台換照，同樣地，三立新聞台日前在政論節目用不實言論，毫無查證的虛假訊息，指控連勝文為中國大陸的買辦、支持大陸疫苗是因為要抽成。

錢震宇說，連勝文已對三立新聞台、名嘴張宇韶提出民事與刑事告訴，除了走法律程序外，今天也向NCC申訴，目前已成案，就要看NCC是否採取同樣標準，外界擔心NCC後續無任何處置，甚至嘉獎鼓勵，若真如此，就足證NCC非獨立自主的機關。

(中時 )