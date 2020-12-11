內政部規畫明年1月將在新竹市小規模試辦數位身分證，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇今赴立法院備詢時，藍綠立委都關注數位身分換發進度及情況，徐國勇表示，目前先在新竹市試辦，期間將會提供獎金歡迎各界來攻破。行政院長蘇貞昌更承諾，在確保資安完善之前，不會貿然在7月全面換發數位身分證。

內政部原本規劃在新竹市、新北市、澎湖縣等地試辦換發數位身分證，如今卻僅剩下新竹市採取自願小規模試辦，王美惠質疑，難道是把新竹市民當白老鼠，試辦地區縮小，顯見問題沒處理好，到底為什麼急著要推動，換發數位身分證根本是擾民。

徐國勇表示，本來新北市板橋、中和因為更換門牌配合試辦數位身分證，但因為門牌更換時程來不及，所以取消數位身分證的試辦。

林文瑞追問，如果只有新竹市試辦數位身分證，規模太小是否會影響試辦的代表性。徐國勇表示，明年1月試辦後，3月到5月有規劃優渥的獎金，歡迎對數位身分證資安有疑慮的駭客來攻破，並針對被攻破的資案漏洞進行修正。

至於明年7月是否就會全面換發數位身分證，蘇貞昌說，現在已經走到數位的時代，全世界有100多個國家都採用數位身分證，做為科技大國的台灣也不例外，但政府在資安上絕對不會大意，會等駭客測試到攻不破，確認一切安全才會全面換發數位身分證，不會貿然一定要在明年7月就全面換證。

(中時 )