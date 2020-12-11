受惠於雲端產品與軟體授權業務增長，全球最大商務軟體公司甲骨文上季獲利意外強勁，且本季展望優於預期，周四盤後股價由跌轉升，目前漲0.32%，報59.67美元，稍早前一度跌2%。

甲骨文公布，第二財季（截至11月30日）合併營收年增2%，為98億美元，優於市場預估的97.9億美元。經調整後，每股盈餘為1.06美元，優於市場預期的1美元。

該公司表示，上季增長主要來自於雲端服務，今年對此類服務的需求量更為強勁，因新冠肺炎疫情迫使許多企業員工採取遠端辦公的工作模式。此外，公司繼續為企業提供更多傳統服務，但部分客戶因這場大流行病遭到重創。

甲骨文共同創始人暨董事長艾利森（Larry Ellison）在法說會上表示：「如果我們第二季在『甲骨文雲端基礎架構』（Oracle Cloud Infrastructure,OCI）方面的產能沒有吃緊，我們的營收會成長更多」。他指的是甲骨文的雲端基建事業，其主要競爭對手包括亞馬遜的Amazon Web Services與微軟的Azure。

甲骨文表示，公司最大的事業部門—雲端服務與授權支援部門，第二財季營收年增4%，為71.1億美元，優於市場預期的70.4億美元。第二代雲端基礎設施營收暴增139%，表現尤其亮眼。

不過，甲骨文其他規模較小的事業表現相對疲弱，雲端授權與內部部署（On-Premises）授權部門營收年減3%，為10.9億美元，不如市場預期的11.3億美元。硬體事業營收年減3%，為8.44億美元，略高於市場預期的8.38億美元。服務事業營收年減7%，為7.52億美元，略高於市場預期的7.5億美元。

該公司預估第三財季調整後每股盈餘介於1.09～1.13美元，營收估較前一年同期成長2%～4%。分析師預測均值為調整後每股盈餘1.04美元，營收成長1.5%，至99.5億美元。

(時報資訊)