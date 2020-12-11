知名YouTuber「愛莉莎莎」，在網路上擁有超高人氣，短時間內訂閱人數飆破百萬人，不過近日在IG發文表示騎Ubike外出，不慎弄丟AirPods，原本只是要發文討拍，卻遭網友公審「已經是第五次了」，反砲轟她不懂得珍惜，對此愛莉莎莎也對此事做出回應。

愛莉莎莎日前在Instagram上傳騎乘Ubike的照片，隨後寫道：「今天想要挑戰自己，最遠Ubike可以騎多遠，結果AirPods 就掉了，好可憐」，相當心急的她也希望有撿到的網友能主動聯繫她，不過卻反遭砲轟：「這是你第5次搞丟AirPods，根本沒有珍惜自己擁有的東西，到底在可憐甚麼」，但也有網友出面緩頰：「為什麼耳機不見要被網友罵啊，不見幾個關網友什麼事？」

眼見PO文引發軒然大波，愛莉莎莎無奈表示：「有時候我真的會覺得...我到底不能犯錯到什麼地步？」接著透露從小到大唯獨改不掉的毛病就是「忘東忘西」，舉例常把鑰匙手機放在路邊水果店，每天在家都在找遙控器鑰匙、手機等，強調：「這已經不是有沒有珍惜的問題，是我的記憶力本身就是有問題的」，更自嘲是「阿茲海默症最高危險群」。

而她也表示發現AirPods遺失後，就不斷打電話給捷運局遺失物中心，也打給ubike追蹤騎的那輛腳踏車好幾次，反問：「若大家知情，是否就不會把我想的那麼不堪」。

(中時新聞網)