知名廠商「百特」旗下4款腹膜透析液近期接獲醫院投訴有漏液問題，主動向食藥署通報後，將4批、4.9萬包產品下架回收。食藥署表示，已請廠商準備報告分析漏液原因，若廠商未在12月24日前完成回收，可依《藥事法》處以20-500萬元罰鍰。

「百特」旗下4款產品分別是「含2.5％葡萄糖低鈣」、「1.1％ 胺基酸腹膜透析液」、「PD-2含1.5％葡萄糖腹膜透析液」及「愛多尼爾腹膜透析液」，問題批號依序分別為S20A25012（1.3萬包）、S20A29021（9000包）、S20A30026（7000包）、S20A31028（2萬包）。

食藥署藥品組科長洪國登表示，此次是廠商在接獲醫護人員投訴後，主動向食藥署通報有漏液情形，但經評估沒有感染疑慮，且使用過程都有醫護人員在旁，並以機器輔助，研判對病患沒有安全上的影響。由於只有特定批號有問題，其他產品都能使用，不會導致病患無腹膜滲透液可用。

洪國登表示，目前已請廠商準備調查報告，比較特定批號產品與其他批號產品的不同、歷年趨勢分析等，待報告完成後，才能得知滲透的原因。廠商回收的期限是12月24日，若未如期回收，可依《藥事法》第91條處以20至500萬元的罰鍰。

(中時 )