高雄市議會11日完成明年度8委員會改選，經過3輪登記、抽籤，國民黨與無黨團結聯盟聯手，靠著逾半席次以及籤運，取得6席召集人，包括兵家必爭之地的警消衛環及財經2委員會，明年度仍繼續掌握議案審查的主導權。

藍軍與無盟拿下的委員會包括民政、社政、財經、教育、交通、警消衛環等6個委員會，綠營則握有農林與工務2委員會。首輪警消衛環19人搶9，財經18搶9，工務14搶9，教育11人搶7最多人登記，民政、社政、交通則沒人報名。

國民黨及無黨團結聯盟靠著籤運，經過抽籤聯手在警消衛環以及財經委員會拿下逾半席次，警消衛環由無盟陳善慧擔任第一召集人、第二召集人為國民黨宋立彬，財經由藍軍陳美雅、李雅靜分別擔任第一、第二召集人。

至於法規、紀律、程序3委員會，因國民黨掌握逾半席次，本來就有主控權，包括法規委員會第一召集人黃柏霖、第二召集人鄭安秝，紀律委員會召集人陳玫娟，程序委員會第一召集人議長曾麗燕、第二召集人副議長陸淑美。

(中時 )