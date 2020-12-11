耶誕節口罩今（11日）起陸續在量販和超市限量開賣！愛買、全聯、家樂福都有康乃馨耶誕節限量版成人和兒童醫療口罩，每款上面皆有超應景的雪人、耶誕樹、雪花、薑餅人等耶誕節相關圖案，各通路上架時間不同。

全聯「康乃馨3D立體兒童醫療口罩-耶誕節（白），30片、359元，福利卡友加贈50福利點。（全聯提供）

愛買今上午11時起在門市內藥局販售、花蓮店12日開賣，成人款30片售價300元，每店限量24盒；兒童款30片售價360元，每店限量20盒，限HAPPY GO會員購買，每人限購１盒，售完為止。

全聯首波12日開賣獨家單色款，成人版耶誕節（綠）30片299元、兒童版耶誕節（白）30片359元；第2波16日開賣時混色款2款，因應雙12購物節「PXGo!全聯線上購」搶先在12日、13日限定2天開賣兒童款耶誕節（白+綠+紅）30片359元，與成人款耶誕節（白+紅+藍）30片299元，卡友線上和線下購買1盒都可再加贈50福利點，等於再折扣5元。

家樂福搶攻雙12，11日起開賣3品牌耶誕設計款醫療口罩，今起有康乃馨耶誕節限量版成人和兒童醫療口罩；12日起開賣中衛口罩雪花新款醫療口罩和福德醫用口罩成人版和兒童版，詳細份數、價錢和上架時間請依據各店公告。

家樂福「中衛醫療口罩-緋紅雪花」，30片、300元。（家樂福提供）

家樂福「福德醫用口罩注音耶誕款-兒童」，30片、299元，每人限購1盒。（家樂福提供）

(中時 )