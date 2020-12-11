據美國有線電視新聞網與《衛報》報導，民主黨總統當選人拜登與搭檔賀錦麗獲選為今年時代雜誌年度風雲人物，並指出獲得8100萬張選票、為美國選舉史上最高得票的兩位，誓言要修復並讓美國重生，而美國人民也選擇了他們主打的訴求。

民主黨總統當選人拜登與搭檔賀錦麗獲選為今年時代雜誌年度風雲人物。

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

報導指出，時代雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）表示，「他們為了改變美國人民，顯示了同情的力量比憤怒與分裂還要強大，並分享觀點要如何治癒正受折磨的世界，讓拜登與賀錦麗獲得時代雜誌2020年的風雲人物」。

報導指出，時代雜誌10日宣布年度風雲人物的入圍名單中，正好顯示了今年諸多動盪事件，其中包括了拜登與總統川普等美國總統大選的兩位主角、前線醫護人員和美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci），以及種族正義運動（Movement for Racial Justice）人士。

這也是在2012年當選當年年度風雲人物的美國前總統歐巴馬、2016的川普之後，拜登也跟隨其在後，成為當選美國總統的當年年度風雲人物。去年獲獎的是「環保少女」的童貝里（Greta Thunberg），而川普自2016年以來，每年都進入圍年度風雲人物。

另外，NBA球星詹姆士也被時代雜誌票選為年度運動員，而韓國天團TBS則獲年度藝人殊榮。

時代年度風雲人物最後會由雜誌編輯群定奪，網路票選結果可讓人一窺讀者認為何人對今年事件最有影響力。而今年網路票選結果由在疫情期間，冒著生命危險於前線服務的護理師、醫師、運送人員、雜貨店人員等「必要工作人員」勝出。

(中時新聞網)