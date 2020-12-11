警方將籍男一行人帶回竹北，了解案情始末。（莊旻靜攝）

竹北32歲的通緝犯籍斯瀚8日下午夥同4名友人結伴逃亡，期間仰賴彭姓男友人身上的3000元，彭男又再向2名朋友借12000元左右，23小時的逃亡路途，僅花費在吃飯、油錢上，也不敢在單一地點停留。而籍斯瀚逃亡原因據傳是陳姓女友懷孕，不過陳女身材仍十分纖細。

籍斯瀚8日假藉身體不舒服就醫，趁1個員警戒護時，由彭男架住警察並上了陳女的車，與彭、陳、曾女及李女等人分3車往北竄逃，並在桃園大溪、中壢各棄一台車，又以曾女弟弟的名字租了一輛黑色轎車，在新北三峽、鶯歌地區徘徊後，再北上。

一行5人又分白車、黑車逃亡，10日中午1點許，警方在基隆七堵一處停車場攔截到黑車，李女疑似獨自駕駛白車離開，警方順利逮獲籍男、陳女、彭男及曾女，因一行人企圖衝撞警車，曾女被流彈波及，雙膝各中一槍。

據了解，一行人花費仰靠彭男身上攜帶的3000多元，彭男途中又再向2名朋友分別借5000、7000元，用於吃飯、加油。由於缺乏盤纏也無法投宿，沿路一行人都在討論如何躲避查緝、串供等。

除了曾女留在基隆長庚就醫外，警方10日下午將其餘3人帶回竹北分局，晚上也先提供便當，3人全部吃光，彭男還因太餓而吃了兩個。由於籍男逃亡原因恐是陳女懷孕，不過從陳女外表纖細，看不出有孕跡象。

據了解，陳女8日晚間去派出所探視籍男時，丟下一句「你就去關吧，我會寄小孩照片給你」，讓已決心投案的籍男臨時改變心意，身無分文也策畫逃亡，最終仍不敵法網。

(中時 )