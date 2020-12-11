一位科大女教授遭丈夫指控長期和一位中部名醫上汽車旅館，兩人長期互極其露骨的訊息，「我辦完正事就讓你做到爽翻天」、「你的年羹堯真黏」、「下腹很疼，很久沒這麼痛了」等，甚至想好兩人未來的小孩要叫「小爛爛」。法院日前結審，判兩人須連帶賠償15萬元，全案可上訴。

據判決書指出，被戴綠帽人夫主張他與女教授為高中同學，愛情長跑9年步入婚姻，結婚至今已16年，婚後育有子嗣，但婚後妻子因自身工作頗有成就，便長期對人夫百般刁難，更在言語上冷嘲熱諷。

人夫更發現，妻子竟和一位中部名醫搞婚外情，兩人多次奔汽車旅館進行活塞運動，甚至發現兩人互傳鹹濕訊息，包括，「我就說，等我辦完正事就讓你爽翻天」、「腳踏兩條船的工作嗎？還是正真的」、「你的年羹堯真黏」、「下腹很疼，很久沒這麼痛了」等，人夫看完頭頂超綠，氣得向兩人提告求償。

除了女教授的丈夫向名醫及妻子提告外，名醫的妻子不惜花費122萬元找來徵信社蒐證，外加名醫的小兒子某日和爸爸借用手機時，意外撞見爸爸與小三的煽情對話，機警地將對話傳給母親，成為婚外情鐵證，此證據亦成為羅女丈夫提告的證據之一。

台中地院審理期間，女教授與名醫雙雙否認有發生婚外情，女方甚至狡辯「爛爛」是指手機貼圖「北爛貓」，更說自己是想「凍卵」才和醫生聯絡。對此，法官不信，認為兩人關係已超過一般男女分際，已嚴重侵害人夫的配偶權，判女教授及名醫須連帶賠償15萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)