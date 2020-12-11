【現場直播】今新增1名境外移入 疫情指揮中心召開臨時記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例，為本國籍20多歲女性(案726)，自美國入境。

指揮中心表示，案726長期居住美國(前次自台灣出境時間為2019年9月)，今(2020)年11月30日獨自返台探親，入境後至住處居家檢疫；個案12月7日出現嗅覺異常及流鼻水症狀，12月9日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

指揮中心指出，由於個案發病前2日至住院隔離前均在居家檢疫，未與他人接觸，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護裝備，因此無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計113,962例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含111,699例排除)，其中725例確診，分別為633例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、595人解除隔離、123人住院隔離中。

(中時新聞網)