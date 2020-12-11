台灣證券交易所統計國內上市公司11月營收，總計全體上市公司營收3兆3443億元，比去年同期增加3396億元，年增11.3％，營收成長公司共588家，衰退公司共355家。累計前11月全體上市公司營收總計29兆6889億元，較108年同期衰退556億元，年減0.19％。

全體上市公司11月當月營收呈現成長趨勢主要產業為建材營造業、半導體業及生技醫療業，衰退趨勢主要產業為觀光事業、油電燃氣業及紡織纖維業。

11月營收成長較大產業中，建材營造業因個別公司新建案完工交屋；半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，加上遠距辦公、教學推升消費性電子產品需求暢旺；生技醫療業因個別公司受居家健身意識高漲，帶動產品銷售增加。

衰退較大的產業，觀光事業仍受疫情影響，團體旅遊需求減少；油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌；紡織纖維業受疫情影響，終端客戶需求減少，加上個別公司因油價下跌，產品價格下跌所致。

(時報資訊)