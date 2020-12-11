第九屆海峽媒體峰會11至13日在廈門舉行，本屆峰會主題為「如何利用新技術，推動兩岸媒體融合」。《福建日報》社長張宗雲在開幕致詞時提出3點建議：以中華文化為底色，共同書寫新時代中國故事；以文化交流為載體，深化兩岸文化產業合作空間；以技術創新為紐帶，探索兩岸媒體融合新路徑。

由《福建日報》（報業集團）主辦，《海峽導報》承辦的第九屆海峽媒體峰會11日在廈門開幕。來自海峽兩岸50多家傳統媒體、新媒體平台的代表及兩岸新聞研究專家近百人參加。

張宗雲表示，當前，新一輪科技革命和產業變革加快，在5G、區塊鏈、AI（人工智慧）等新技術引領下，媒體進入深度融合變革期。加快深度融合轉型，是兩岸媒體面臨的共同課題。台灣媒體聚焦「數位匯流」打造「數位媒體」，轉型起步較早，大陸致力建設全媒體、構建全媒體傳播體系，近年來發展較快，大家的經驗能夠彼此借鑒。

張宗雲對峰會的召開提出三點建議：

一、以中華文化為底色，共同書寫新時代中國故事

「中華文化是兩岸同胞共同的精神財富，也是兩岸同胞血脈相連的精神紐帶」。兩岸同根同源、同文同種，歷史的波瀾割不斷中華文化的精神血脈，也改變不了深植於心的中華民族核心價值。

弘揚中華民族精神、傳承中華優秀文化，兩岸媒體責無旁貸。在中華民族邁向偉大復興的新時代，應當更加堅定文化自信，向世界傳遞真實而有溫度的中國故事，讓世界瞭解獨具風格和文化底蘊的中華民族，用文化畫好更大的同心圓，持續增進兩岸同胞情感交融、心靈契合。

二、以文化交流為載體，深化兩岸文化產業合作空間

文化交流是兩岸交流與合作的基礎，也始終是閩台交流先行先試的重頭戲和最活躍的因素。其中，媒體扮演著重要角色，也肩負著重要的社會責任。兩岸媒體各有優勢，應從維護兩岸同胞利益福祉的角度，以文化為資源、紐帶，以文化交流活動為載體、平台，進一步拓展文化產業領域合作，以文化先行帶動全領域創新與發展。

三、以技術創新為紐帶，探索兩岸媒體融合新路徑

媒體是內容的生產者和傳播者，需要優質的內容和有效的傳播方式與傳播管道共同作用，才能形成最大化傳播效應。隨著5G等新技術的蓬勃發展，智慧型媒體將成為媒體內容生產和分發的標配，數位驅動下的智慧傳播將取代內容驅動型傳播，數據分析將成為數據新聞的新領域，沈浸式體驗將成為新的傳播主流。

我們要以更加開放的姿態擁抱新技術，以更加敏銳的視角跟蹤新技術，以更加包容的心態運用新技術，加快推進新技術在媒體領域的應用，運用技術賦能催動內容生產格局、傳播平台與體系的重構，全面提升生產傳播效率，為全媒體生產創造無限可能。兩岸媒體應發揮各自優勢，以技術創新為紐帶，將兩岸優秀的創意、新媒體人才和平台、管道、用戶等資源結合起來，共同探索融合發展新路徑，進一步提升中華文化軟實力。

開幕式上，與會嘉賓共同啟動兩岸新媒體短視頻大賽，該賽事旨在借助短視頻這一時下熱門的新媒體形式，增進兩岸文化交流，講好兩岸故事。此外，兩岸青年實訓基地簽約儀式、兩岸媒體戰略合作簽約儀式同步舉行，未來兩岸媒體將進一步拓展合作方向，深化合作領域，圍繞兩岸新聞人才實習實訓、產學研合作、媒體融合等方面共同發力。

(中時 )