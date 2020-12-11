台南市北門區八掌溪口最近出現一隻灰伯勞，由於過去在台灣沒有任何相關影像紀錄，連續一星期吸引全台鳥友朝聖，拍攝牠的蹤影。昨天台南市生態保育學會人員發現，這隻灰伯勞的羽毛變成黑色，懷疑是否因為牠覓食岸邊小蟹，受到油汙或泥土染黑，引起許多鳥友及保育人士的關切。
據了解，灰伯勞是中亞亞種，本來要從中亞飛到印度避寒，可能因為迷路偏離度冬線的軌道4000公里，誤闖台灣飛到台南的北門八掌溪口，成為鳥友在台灣拍攝記錄的第一筆灰伯勞，也就是有史以來的第一隻迷鳥草原灰伯勞。
一星期來，這隻灰伯勞每天都吸引數十支甚至百支的大砲攝影機鏡頭關注、拍攝，台南市生態保育學會也非常關注牠，昨天發現牠的身體羽毛變成黑色了。
生態保育學會副總幹事黃永豐表示，因為牠除了吃昆蟲以外，最喜歡吃小蝦蟹，有可能在岸邊吃小蟹受到海水的汙染，讓牠成為黑伯勞，研判是油汙或是泥土的汙染，很多鳥友也一直關心牠的健康問題，引起許多拍攝鳥友的嚴重關切。
(中時 )
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