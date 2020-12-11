今年來表現落後的金融股，在前11月獲利大爆發的利多激勵，連續第二天發揮救火隊角色，類股指數大漲超過1％，扮演台股重要撐盤要角，指數最高來到1,267點大漲近1.55％，下午1點過後仍守穩1,260點之上，收復所有短中長期均線。

金融股今日由富邦金、元大金及上海商銀領軍大漲，漲幅約在2～3％之間，永豐金、台新金、兆豐金、國泰金及京城銀等都約漲1％上下，金融股整體反彈氣勢不強，成為台股各類股中表現最強勁的類股。

(工商 )