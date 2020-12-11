金融股撐盤大漲逾1％ 收復所有均線 13:292020/12/11 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年來表現落後的金融股，在前11月獲利大爆發的利多激勵，連續第二天發揮救火隊角色，類股指數大漲超過1％，扮演台股重要撐盤要角，指數最高來到1,267點大漲近1.55％，下午1點過後仍守穩1,260點之上，收復所有短中長期均線。 金融股今日由富邦金、元大金及上海商銀領軍大漲，漲幅約在2～3％之間，永豐金、台新金、兆豐金、國泰金及京城銀等都約漲1％上下，金融股整體反彈氣勢不強，成為台股各類股中表現最強勁的類股。 六大壽險 11月淨值暴增近3千億 台股早盤展開反攻 指數站回5日線 (工商 ) #國泰金 #元大金 #上海商銀 #兆豐金 #富邦金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大同慶祝行情 巨量長紅 04:102020/12/11 財經要聞 操盤心法－短線整理，明年成長股持續震盪盤堅 04:102020/12/11 證券．權證 每天都23年新高 台幣早盤暴漲逾3角 殺進28.1元 09:462020/12/11 財經 《台北股市》盤中焦點股：富邦金、群創、威致、天鈺、第一銅 10:002020/12/11 財經 存股族放下心中大石 金融族群衝高助攻台股 10:272020/12/11 財經 勞金局弊案 疑炒作遠百失利 寶佳資管執行長唐楚烈等5人移複訊 04:102020/12/11 財經焦點 3.55兆元，年增逾一成 上市櫃11月營收 史上最旺 04:102020/12/11 財經要聞 富邦金獲CDP最高榮譽 04:102020/12/11 全球財經 國壽7兆力量 全力推動ESG議合 04:102020/12/11 財經要聞 永續金融夯 國泰金當領頭羊 04:102020/12/11 財經要聞 1分鐘讀財經》法人邊丟邊撿 16檔股價逆勢突圍 08:212020/12/11 財經 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 不是唱衰！日本智庫示警 2035年台灣GDP被東南亞1國超車 - 財經 被狂問台積電還能買？謝金河：發生兩個「如果」投資價值更高 - 財經 每天都23年新高 台幣早盤暴漲逾3角 殺進28.1元 - 財經 央行嚇到 10月新增放款 不動產占八成 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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