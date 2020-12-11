《國際橋牌社2》10日在官方粉絲頁揭露新卡司，吳怡霈接演劇中「莊雅雯」新聞主播一角，該劇設定1995至1996年，她將揭露政治醜聞，會有意想不到的超展開劇情，令粉絲相當期待。曾當過新聞主播的她，相隔11年重返主播台，開心表示：「超high超開心」。

吳怡霈2009年卸下主播身份轉戰演藝圈，在主持、戲劇演出上表現可圈可點。吳怡霈說：「卸下主播一職後三不五時都會做惡夢，夢見自己回到新聞台播報，字幕機就突然故障，讓我超害怕！」所幸拍攝時工作人員超專業，字幕都沒有消失，讓她幾乎不NG，一口氣連播報好幾則新聞，直呼超過癮！

對於詮釋1995至1996年代的新聞主播，吳怡霈表示：「我不太看政治新聞，對於當年的事件不太了解，拿到劇本後就像在讀故事書一般，讓自己了解曾經錯過的年代。」對於詮釋10幾年前的主播，在咬字上也下足一番功夫，希望大家能期待她在《國際橋牌社》第二季的演出。

(中時 )