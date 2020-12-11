后里區舊泰安車站是鐵道迷必到之處，臨時性公廁可望進行開放。（陳淑娥攝）

台中市后里區舊泰安車站已成為鐵道迷必到之處，許多民眾在鐵軌間散步拍照，感受鐵路舊山線歷史人文，但因周邊沒有廁所，影響遊客便利性，立委楊瓊瓔服務處11日實地會勘，要求台鐵局及市府觀光旅遊局等相關單位盡速改善。

泰安社區發展協會劉雪美理事長表示，泰安舊火車站一帶風景優美，近年來吸引相當多觀光客到此朝聖，尤其過年期間櫻花季時更是人潮絡繹不絕，但在周邊的公共設施卻有待加強，有許多民眾反映月台上鐵道旁沒廁所，便只能到周遭店家借用洗手間，形成困擾。

后里區舊泰安車站是鐵道迷必到之處，臨時性公廁可望進行開放。（陳淑娥攝）

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，附近民眾告訴他，鐵道旁廁所為台鐵局早期道班工搶修鐵道使用臨時性廁所，其實保存良好，只因管理清潔問題沒人要負責，就封掉不讓遊客使用，但沒有足夠公廁配置，內急民眾找不到廁所，只能再跑回舊站或附近店家「應急」。

觀光旅遊局科長林政勳指出，舊泰安車站為觀旅局向交通部鐵路局無償租用，該局負責環境清潔維護、鐵路局負責建築物本體維護管理，鐵道旁廁所為台鐵局早期道班工搶修鐵道使用臨時性廁所，一間為蹲式馬桶、一間為小便斗，廁所為木板設施隔間、老舊及出入口狹隘等狀況，環保局多次稽查結果廁所外觀及設施老舊列管需改善，經與鐵路局多次反映請依維護分工原則，由鐵路局編列經費辦理老舊廁所改善。

林政勳指出，由於鐵路局表示車站入口前方已有一座公有廁所（距離老舊廁所約200公尺），且於近年有投入經費改善更新，為便於管理維護、園區內景觀及遊客安全，遂請本局協助封閉臨時老舊廁所。

洪柳益說，舊站雖然走入歷史，但這裡仍是人來人往的觀光景點，如果連民眾如廁地方、設施配置都做不好，會不會太落漆？

鐵路局台中工務段承諾，舊泰安車站因屬於無人車站，不過因地方民眾及遊客反映，未來也將與市府觀光旅遊局協調，讓早期道班工搶修鐵道使用臨時性廁所再對外開放使用，改善措施預估明年1月底完成，後續環境清潔再由市府觀光旅遊局負責。

(中時 )