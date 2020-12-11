台中市政府警察局第三分局員警餐廳「老松町食堂」自去年7月中開張以來，衛生方便、經濟又實惠的菜餚頗受同仁好評。金寶蛋品科技股份有限公司負責人「蛋哥」謝哲裕得知第三分局有一個用心經營的員警餐廳，便大方提供自家出產含有豐富維生素及礦物質的新鮮雞蛋，三分局分局長張則誠日前特頒贈感謝狀，由其子謝章瀚特地撥冗前來代表接受。

「蛋哥」謝哲裕埋首農產品領域多年，對於安全衛生及品質都極為重視，亦是獲得CAS認證的優良農產品殺菌液蛋廠商。熱心公益的蛋哥秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，回饋社會不遺餘力，蛋哥因緣際會獲知台中市政府警察局第三分局有個經營年餘的「老松町食堂」員警餐廳，便熱心提供新鮮雞蛋，為執勤辛勞的員警補充營養。

張則誠表示，雞蛋是營養價值極高的食物，所含的膽鹼可補充員警攝取不足的營養素，並含有葉黃素能夠保護過勞的眼睛，對於「蛋哥」體貼員警的心意深表感激，也感謝他對警察工作的支持與肯定，讓同仁補足能量，更能夠投入治安維護工作，為民眾打造安居的生活環境。

(中時 )