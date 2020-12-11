台南市交通局在臉書上公布封路的時間與路段，多達10處，引起民眾抱怨擾民。（擷自「運轉台南好交通」臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真）

台南市鬧區連續兩周假日多處封街辦活動，這周又逢廟會建醮與遊行，多達10個路段封閉，11日上午起陸續封路，有假日上班的民眾抱怨太常封路十分擾民，直呼封到不知道怎麼進到市區，警方已提前部署警力全面疏導。

台南市鬧區連續3周每逢假日就有封路活動，民眾塞車，繼南美二館的森山市集與音樂節活動兩天湧入10萬人擠爆周邊路段，上週假日又有林百貨遊行與耶誕點燈封路，這周假日再遇上水仙宮、正德堂等廟會建醮大典，加上同志彩虹遊行，市區11日起多達10個路段陸續封路。

「這邊也封、那邊也封」連續數周假日封路多在鬧區內，民眾不堪其擾，抱怨周周封路很擾民，假日需到市中心工作的民眾直呼，這周末已不知道如何進到市區，何況還可能遇上塞車。

台南市中西區將舉辦水仙宮建醮大典，海安路與民族路口11日上午8時已預先封路供廟方設置舞台與設備，台南市交通局預先在「運轉台南好交通」臉書粉絲頁公開這周假日的各項封路訊息，卻遭網友留言抱怨。

負責疏導交通的基層警員感到無奈，私下稱道路主管機關是台南市工務局，每次路權由工務局核准，等到塞車時，民眾的怨聲卻由警員承擔，甚至交整時引發警民對峙。

台南市工務局稱，每次審核民眾聲請路權時，都會會同台南市交通局認定交通不受影響，才會批准。

有公務員表示，多數民間團體申請路權時，都會找民代幫忙，讓政府官員審核時很難拒絕。

台南市警2分局11日起投入大量警力在管制路段疏導交通，並呼籲用路人在12日、13日全面封路時段進入鬧區，東西向可使用民生路與成功路，南北向可使用西門路與金華路，屆時遵守員警指揮。

(中時 )