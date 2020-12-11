受惠於教學印表機需求，菱光(8249)第4季營運可望優於第3季，目前訂單能見度已達明年第1季，菱光表示，明年教學需求看起來還不錯，可望抵銷商用市場下滑壓力，希望明年營運比今年好。

菱光今天舉行法說會，菱光為彩色影像感測器模組(CISM)廠，主要應用在多功能事務機，由於多功能事務機市場需求穩定，菱光今年第1季因大陸新冠炎疫情爆發，營運陷入虧損，不過第2季後，遠距生活及線上教學帶動多功能事務機及印表機需求快速增溫，菱光業績自第2季回穩，且榮景可望延續到明年第1季。

菱光表示，彩色影像感測器模組是非常穩定產業，公司近幾年也切入體溫感測及AOI檢測試備等新興應用，不過新產品佔比仍低，何時有貢獻還要觀察。

隨著市場需求回溫，菱光第3季稅後盈餘回升到9171萬元，單季每股盈餘為0.72元，累計前3季稅後盈餘為1.49億元，每股盈餘為1.18元；累計前11月合併營收為30.67億元，年減21.31%，菱光預估，第4季營運有機會比第3季好。

展望明年，菱光表示，目前訂單能見度已達明年第1季，現在看起來，教學相關需求還不錯，商用部分可能要等到疫苗出來，整體來看，教學需求可望抵銷商用市場下滑壓力，希望明年營運比今年好。

(時報資訊)