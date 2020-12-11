經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)受惠同店營收持續成長、展店效益顯現帶動，2020年11月合併營收「雙升」登歷史第3高。公司先前法說時對第四季營運樂觀看待，預期可望維持「雙升」表現，並看好明年成長動能可望躍升。

柏文11月自結合併營收3.26億元，月增0.53％、年增7.3％，創同期新高、歷史第3高。其中，健身及娛樂服務1.89億元，月減3.76％、年增0.79％，教練課程的運動保健服務1.26億元，月增8.41％、年增達25.9％，入會費0.08億元，月減10.01％、年減37.14％。

累計柏文前11月合併營收33.51億元，年增4.05％，續創同期新高。其中，健身及娛樂服務20.42億元、年增2.11％，教練課程的運動保健服務11.6億元、年增9.81％，一次性收取的入會費1.27億元、年減10.2％。

柏文先前法說時表示，公司營運已在第二季落底，第三季配合「振興券」、「動滋券」祭出的優惠方案行銷活動效益將逐步顯現，配合新竹市西大廠10月底開幕，在同店營收持續成長、展店效益逐漸顯現帶動下，看好第四季營運可望維持「雙升」成長趨勢。

展望明年，柏文規畫在6都及新竹市、嘉義縣合計新增10處「健身工廠」據點，其中9處位於人口集中的都會區，看好可挹注較強營收成長動能。同時，柏文將加大商品銷售力度、推出創新商品與服務，加上今年基期較低，看好明年營收成長動能可望顯著躍增。

(時報資訊)