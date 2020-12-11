新竹大毒梟通緝犯籍斯瀚9日假藉心臟痛就醫，卻因得知人妻女友陳女已懷孕5月，於是共同策劃脫逃計畫，趁戒護就醫時劫走，但21小時候就落網。警方昨偵訊時才發現，逃亡5人組竟然全是窮光蛋，僅靠著被捕時中彈的曾姓女子男友彭男身上的3000元，與他友人臨時湊的1萬3000元逃亡，只能露宿在車上，連東西都不敢買來吃，落網見到員警叫的排骨飯，不但全嗑光還加碼，堪稱最窮劫囚集團。

已婚的陳女（中）與籍斯瀚長期交往並同居，近日發現懷有身孕，在籍斯瀚投案後告知此事，疑為籍逃亡主因。（莊旻靜攝）

警方調查，負責策應籍嫌逃亡的1男3女，除了籍嫌人妻女友外，全都是翰嫌在販賣毒品時有關係的毒蟲，彭男則是籍嫌小弟，最離奇的是，其中李姓女子，只因為和曾姓女子認識，傻被對方一叫就來，接著一起犯案逃亡。

據了解，32歲的籍斯瀚與30歲的陳女交往多年，並在竹北同居，籍男還是陳女郭姓丈夫國中大兩屆學長。被找來協助籍逃亡的李、曾二女，不是籍的紅粉知己，曾女與陳女是閨蜜，與李女是朋友關係。

5人劫走籍嫌後，其中李女先離去，其他人開著2台車往北一路亂開，一度到了宜蘭，後再回基隆。原本想找朋友收留，但卻因為他們他5人「太辣手」所以沒人敢收留，只好露宿車上，連買東西吃都不敢。

因此昨天一夥人落網後，員警先替他們訂便當，未料瞬間嗑完，員警見他們餓成如此，好心替他們再叫一份，仍然是馬上秒殺。經過偵訊後才知道原來全部的人都是窮光蛋，沒錢還想跑路，堪稱是最窮犯罪集團。

警方也調查，籍斯瀚8日投案後，陳女曾到派出所探視，離開後以電話告訴籍「你就去關吧，我會寄小孩照片給你」，籍斯瀚獲悉將為人父，一旦入監要服刑5年，才暗中策畫逃亡。

(中時新聞網)