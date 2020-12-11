大安五甲漁港周遭因東北季風侵襲致風沙大，居民苦不堪言。（陳淑娥攝）

台中大安五甲漁港周遭因東北季風侵襲致風沙大，居民苦不堪言，市議員施志昌前往會勘要求培育防風林。農業局表示，目前已開始進行整地，預計明年1月將於堤防外土地上種植9000株濱海植栽，最少需花3年培育成林。

市議員施志昌表示，立法院副院長蔡其昌與他一直為了地方發展努力，像是爭取自行車道的開闢、大安濱海樂園設施設備改善等等，但每到冬天，東北季風吹襲揚起大片沙塵，讓沿海居民生活苦不堪言。

大安五甲漁港周遭因東北季風侵襲致風沙大，市議員施志昌要求種植防風林。（陳淑娥攝）

施志昌指出，尤其像大安五甲漁港，不僅漁港因淤積致漁民出海困難，今年又因疫情周邊店家生意大受衝擊，加上風沙吹襲，連基本生活品質也受到影響，年輕人也因生活環境不佳而不願留在家鄉，希望能從最基本的生活改善做起，要求農業局於五甲漁港堤防外種植防風林。

農業局表示，9日已請工程廠商進場施工，目前先進行整地防止積水，後續會於五甲漁港堤防外約1.8公頃的土地上種植約9000株的木麻黃、黃槿等濱海植栽，預計明年1月即可種植完畢，經費約260萬元，後續仍須視環境條件與氣候等因素，預估最少需要3年才能培育成林。

(中時 )