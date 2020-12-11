57歲資深藝人黃安長年在大陸發展，多次表明政治立場，而近年來中美爆發衝突，黃安也時常發表反美言論，引起兩派網友交戰，日前他再度發文表達立場，大談第二位登月的太空人伯茲·艾德林（Buzz Aldrin），質疑當初根本沒有登上月球，不料卻引來大陸網友砲轟。

大陸最近成功回收探勘月球的人工衛星嫦娥五號，黃安便提到，史上第二位登上月球的伯茲·艾德林，認為2002年有人要求艾德林以《聖經》發誓有登月，但他不但沒有發誓，還一拳將對方打趴，加上之後艾德林受訪時承認自己沒登月，由此認定艾德林登月是假的。

然而艾德林當初打的人，其實是美國知名陰謀論者西伯婁（Bart Sibrel），且當時的採訪片段可以發現，艾德林要表達的意思，其實是從他們登月之後就很少再有人踏上月球，只是因為年紀大了口誤，黃安仍然提出質疑，NASA當時的電腦處理能力等同於現在的筆記型電腦，「這樣的低配，可以登陸月球？」

黃安質疑美國太空人登上月球的真實性。(圖/翻攝自黃安微博)

黃安表示，「試想嫦娥五號的電腦都是什麼配置了，人都還沒敢上去」，然而一番言論卻成為大陸網友的笑柄，網友紛紛留言嘲笑，「反美反成了弱智，連登月都開始懷疑了」、「那麼多科學家包括中國的都作證美國登月是真的…」、「國際那麼多科學家看著，不好造假」。

(中時新聞網)