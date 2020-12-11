黎巴嫩司法消息來源指出，調查貝魯特港區大爆炸的首席調查員今天以怠忽職守為名，起訴即將下台的總理狄亞布（Hassan Diab）和3名前部長。

法新社報導，8月4日貝魯特大爆炸造成逾200人喪生，首都中心面目全非，並引發一波對黎巴嫩主政者的公憤，上述4人是因此案被起訴的首批政治人物。

一名司法消息人士指出，這4人被控「疏忽大意，以致數百人喪生和數千人受傷」，創下黎巴嫩史上在任總理被起訴的首例。

爆炸發生後，大眾才知道，最高安全官員和政治人物幾年前即知有數百噸硝酸銨肥料被隨意儲放在貝魯特港區，且未採取預防措施。

消息人士表示，調查證實這些嫌疑人在爆炸前已接獲「數次書面通知，警告他們切勿延誤處理這些硝酸銨肥料」，於是法官薩萬（Fadi Sawan）做出這項決定。

這名消息人士因未獲授權公開談論此議題而要求匿名。他說：「他們也未採取必要措施，避免這次毀滅性大爆炸和造成的巨大損失。」

狄亞布在8月4日大爆炸後辭職，他已於9月在薩萬面前作證。他的辦公室聲明表示，狄亞布的良心天地可鑑。

聲明提到：「他對自己行事正當有信心，且以負責透明的態度處理貝魯特港區大爆炸一案。」

另外3名被起訴的官員，分別是前財政部長哈里爾（Ali Hasan Khalil），以及前公共工程部長菲尼亞諾斯（Yusef Fenianos）和澤埃特（Ghazi Zaiter）。

(中央社)