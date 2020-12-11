溫兆宇（小彬彬）與兒子小小彬父子難得同框錄影，昨晚(10日)一起錄衛視中文台《一袋女王》，錄影中卻發生大地震，棚內一時天搖地動，父子瞬間變閃電俠快閃貼牆逃難。父子倆10年沒有同台，就碰到大地震，小小彬事後說實在太刺激了。

將近10年沒有上電視的小小彬，今年剛考上華岡藝校，重新回到演藝領域，昨晚和父親「小彬彬」溫兆宇錄曾國城、 巴鈺主持的《一袋女王》，錄到一半父子覺得周遭晃動劇烈。第一時間都以為對方在抖腳，小彬彬心想兒子錄影當中怎麼會抖腳，還覺得他怎麼這麼不禮貌。後來發現是大地震，父子互看一眼，再環顧四周，發現所有來賓瞬間都已經紛紛逃避。攝影師還大叫：「快離開， 小心震太厲害燈掉下來！」

小彬彬因為前陣子腳開刀，行動比較緩慢，小小彬還扶著爸爸往攝影棚的側邊牆壁跑，緊急逃到側邊牆角，緊貼牆壁，發現另外一組來賓侯昌明父女也站在牆邊避難。過了十多分鐘之後，攝影棚才恢復平靜，繼續恢復錄影。

小彬彬、小小彬父子一起錄影。（溫兆宇提供）

小彬彬、小小彬父子一起錄影。（溫兆宇提供）

小彬彬、小小彬父子一起錄影竟然遇到地震。（溫兆宇提供）

16歲的小小彬上了華岡藝校，整個人感覺更成熟，跟小時候可愛的樣子完全不一樣，弟弟迷你彬14歲，是棒球隊投手，近來也開始上節目錄影，長得高高帥帥頗有偶像氣息，小彬彬希望兩個兒子都隨著自己的喜好去發展，他完全支持孩子的決定。

(中時 )