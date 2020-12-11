中天新聞台將在12日零時自52頻道消失，針對無國界記者組織（RSF）日前指，通傳會（NCC）駁回中天新聞台換照申請未涉新聞自由，前總統馬英九今天表示，所謂政府拒絕更換新聞台執照，無關新聞自由的說法，與多數人的想法不同，他批評「這個講法非常奇怪」，不像新聞從業人員該有的看法。

黨主席江啟臣說，2005年扁政府關閉7家電視台的說法，RSF批評違反新聞自由，15年後面對中天新聞台被關台，RSF的立場卻完全不一樣，這個轉變令人好奇與不解，應該問RSF立場轉變的原因。

馬英九指出，新聞台是提供新聞與評論，幫助人民對公共事務形成看法，中天被關台後就減少社會不同意見的出現，這絕對不是民主社會的正常現象，除非是極權國家，否則關台就是傷害新聞自由，這沒有什麼可以討論的地方。

面對外媒重複追問，馬英九反問，「你可否一併告訴我RSF為何這樣說？」，隨後強調，RSF的說法非常奇怪，不像新聞從業人員該有的看法。江啟臣也說，在民主社會的台灣，關閉中天對言論與新聞自由造成很大衝擊，令人無法接受。

江啟臣指出，正常的民主國家，身為第四權的媒體就是在監督政府，反觀台灣的新聞台，有多少比例在監督政府？還有多少比例在批評在野黨，特別是國民黨？

江啟臣說，國民黨關切的是，現今媒體環境能否有效地對權力者制衡與監督，有效達到民主理念，很遺憾地，民進黨政府並不重視這個，甚至有很多跡象顯示，政府透過各種手段，運用政府資源介入媒體立場與表達。

江啟臣表示，翻開政府每年預算有多少花在電子與網路媒體，以及「1450」的標案？這已經嚴重扭曲台灣的民主自由與新聞自由環境，中天新聞台只是個案之一，而且蔡政府動不動就以社維法起訴民眾，讓人民噤聲，去年有200多件，今年上半年有100多件，這在過去都不曾發生，人民的言論自由受到嚴重威脅。

馬英九批評，台灣在解嚴之後，大步邁向民主社會，真的不希望看到威權復辟，有些人號稱民主、滿口自由民主，但做的事情都不是，若不改，還會再持續發生，這是台灣要面對且要改進的事項。

(中時 )