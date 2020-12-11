據2021年亞太地區房地產趨勢調查報告顯示，2020年亞太區房地產交易總金額呈現下滑，就2021年的投資前景而言，新加坡、東京及雪梨三個城市乃是受訪者最為青睞的前三名，主要是因為這些市場的地緣政治及經濟風險相對較低，成為投資人資金的安全停泊港。台北的投資前景則在防疫成果亮眼、經濟表現穩定及市場資金充沛的支撐下，獲得投資人的肯定，在經歷2017、2018連續二年的敬陪末座後，去年進步至第14名，今年度排名穩定邁進，居亞太地區22個主要城市中的第11名。

普華國際不動產公司董事長劉博文分析，今年亞太地區不動產投資前景調查排名顯示：市場成熟穩健、交易流動性佳及內需市場穩定可靠，為前段班城市勝出的三大關鍵要素。另一方面，疫情雖然為不動產市場帶來許多挑戰，所幸這段期間內亞太地區普遍展現出強大的韌性。

至於台灣，劉博文表示，2020年股、房雙市皆繳出不錯的成績單，受惠於疫情控制得宜、全球台商回流、科技產業擴廠、市場資金充裕、壽險出手積極、獎勵都更危老等因素帶動下，在土地、商用不動產及中、南部住宅市場皆有亮眼的成果；至於向來倍受國人及政策矚目的大台北地區住宅，其價格自2014年高點下跌以來，於2018年算是打底完成，最近兩年自住型買盤在等不到更低價格後逐漸進場，加上老舊公寓屋主換新電梯大樓的長期趨勢使然，使得預售及部份新成屋市場的去化速度加快，市場看似熱絡、然基本上是呈現一個超跌後的反彈格局，價格也只是緩步回歸2014年的水準。

劉博文指出，雖然國內消費及旅遊需求自2020下半年起持續加溫，但是在國際疫情尚未趨緩、各國邊境管制仍未解除之前，都會區旅館物業復甦的腳步依然艱辛，仍有待政府提供持續的政策支持，與業者共渡難關。

(時報資訊)